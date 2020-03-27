2020-03-27T17:36:12+03:00
Происшествия

На виновника в травме 16-летней кировчанки завели уголовное дело

Судебный процесс, однако, приостановили на время карантина
Анастасия РОМАНОВА
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По факту травмирования девочки завели уголовное дело.По факту травмирования девочки завели уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове продолжается разбирательство по делу 16-летней девушки, пострадавшей из-за халатности «Гордормостстроя». Юрист Ярослав Михайлов, ведущий дело на стороне семьи, подавшей иск, опубликовал на своей стене в соцсетях очередное оповещение. Виновным лицам начал грозить вполне реальный срок. Следователи по Ленинскому району возбудили уголовное дело и передали его в Управление СК по Кировской области «по факту получения травмы несовершеннолетней в декабре 2019 года по вине “ГДМС”».

- В понедельник мы идем на допрос, - сообщил юрист в своем посте. - Что касается судебного процесса, то само рассмотрение дела приостановили на срок карантина.

Напомним, 25 декабря прошлого года девушка поскользнулась на тротуаре, не очищенном ото льда, и получила травму при падении. В результате кировчанка перенесла уже две операции. В ближайшее время потребуется еще одна. Родители девушки обратились в Администрацию Президента, ведь городская мэрия отказалась компенсировать ущерб. А после - в суд.

Судебное заседание по делу девочки должно было состояться 12 марта, однако его перенесли на самый конец месяца - 30 марта. Горадминистрация, вызванная ответчиком, отрицает свою вину в травме кировчанки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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