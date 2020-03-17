2020-03-17T16:28:12+03:00
Общество

Богородская УК выплатит штраф за попытку повесить на жильцов долг почти в четыре миллиона рублей

Компании предстоит выплатить 50 тысяч рублей
Анастасия РОМАНОВА
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По квитанциям с непомерными цифрами все-таки сделали перерасчет платы.По квитанциям с непомерными цифрами все-таки сделали перерасчет платы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Директора компании, начислившего жителям поселка Богородское «коммуналку» на 3,8 миллиона рублей, привлекли к ответственности. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Напомним, в ноябре ушедшего года богородчанам пришли квитанции за услуги ЖКХ, которые предоставляло ООО «Стимул». В платежках стояли суммы от 10 до 20 тысяч рублей. Выяснилось, что компания пару лет не учитывала налог на добавленную стоимость, и ИФНС начислила «Стимулу» немаленький долг - 3,8 миллиона рублей. Директор фирмы подал в суд, не согласившись с решением. А пока дело рассматривалось, свои долги решил списать за счет жильцов, щедро добавив в квитанции недостающие цифры. Богородчане, разумеется, дружно пошли жаловаться в прокуратуру.

В итоге, директора привлекли к административной ответственности за «нарушение порядка ценообразования», назначив ему штраф 50 тысяч рублей. А жильцам все-таки сделали перерасчет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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