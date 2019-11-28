Жители Богородского заплатят за коммуналку от 15 до 20 тысяч рублей
Жители поселка Богородское дружно негодуют на собственную ресурсоснабжающую компанию. Очередные квитанции на оплату услуг ЖКХ от ООО «Стимул» шокировали всех: сумма оказалась непомерно большой — от 15 до 20 тысяч рублей.
К примеру, за квартиру площадью 42 квадратных метра, помимо ежемесячной оплаты в 3375 рубля, нужно доплатить еще 15486 рублей. А некоторые жильцы, располагающие большой площадью, получили квитанции с суммой свыше 20 тысяч рублей.
Как пояснялось в сопроводительной записке, приложенной к квитанциям, в течение 2016-2017 годов ООО «Стимул» не учитывало налог на добавленную стоимость, и теперь, согласно решению ИФНС, жильцам перерассчитали оплату, добавив недостающую сумму. А общая цифра оказалась немаленькой — 4 миллиона 876 тысяч рублей. И сверх того пени — чуть больше миллиона. Также в записке сообщалось, что компания готовится обжаловать решение налогового органа, но уплатить всю указанную в платежке сумму придется все равно. В противном случае компании придется взыскивать деньги у жильцов через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU