2019-11-28T13:01:15+03:00
Общество

Жители Богородского заплатят за коммуналку от 15 до 20 тысяч рублей

При начислении оплаты компания почти два года не учитывала налог
Анастасия РОМАНОВА
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Сумма на платежках оказалась шокирующей. Фото: http://bogorodskoe43.ruСумма на платежках оказалась шокирующей. Фото: http://bogorodskoe43.ru
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Жители поселка Богородское дружно негодуют на собственную ресурсоснабжающую компанию. Очередные квитанции на оплату услуг ЖКХ от ООО «Стимул» шокировали всех: сумма оказалась непомерно большой — от 15 до 20 тысяч рублей.

К примеру, за квартиру площадью 42 квадратных метра, помимо ежемесячной оплаты в 3375 рубля, нужно доплатить еще 15486 рублей. А некоторые жильцы, располагающие большой площадью, получили квитанции с суммой свыше 20 тысяч рублей.

Как пояснялось в сопроводительной записке, приложенной к квитанциям, в течение 2016-2017 годов ООО «Стимул» не учитывало налог на добавленную стоимость, и теперь, согласно решению ИФНС, жильцам перерассчитали оплату, добавив недостающую сумму. А общая цифра оказалась немаленькой — 4 миллиона 876 тысяч рублей. И сверх того пени — чуть больше миллиона. Также в записке сообщалось, что компания готовится обжаловать решение налогового органа, но уплатить всю указанную в платежке сумму придется все равно. В противном случае компании придется взыскивать деньги у жильцов через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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