Управляющая компания хочет списать долги по налогам за счет жильцов
ООО «Стимул» решило списать свои долги по налогам за счет жителей поселка Богородское. Напомним, что богородчане получили непомерно большие счета за коммунальные услуги. Оплата за месяц увеличилась в несколько раз. К квитанциям прилагались сопроводительные записки. В них ООО «Стимул» сообщало жильцам о том, что в 2016-2017 годах на платежи не начислялся налог на добавленную стоимость. И теперь оплату нужно пересчитать согласно решению ИФНС.
По сообщению пресс-службы УФНС по Кировской области, такое решение в отношении жильцов не принималось. Налоговые органы провели проверку в отношении ООО «Стимул». Но рекомендаций пересчитать коммунальные платежи они не давали. Вопрос перерасчета вообще не относится к компетенции налоговиков.
ИСТОЧНИК KP.RU