2019-11-29T18:11:14+03:00
Общество

Управляющая компания хочет списать долги по налогам за счет жильцов

Управляющая компания хочет списать долги по налогам за счет жильцов
Ольга Маковеева
Поделиться:
Богородчане получили непомерно большие счета за коммунальные услуги. Фото: bogorodskoe43Богородчане получили непомерно большие счета за коммунальные услуги. Фото: bogorodskoe43
Изменить размер текста:

ООО «Стимул» решило списать свои долги по налогам за счет жителей поселка Богородское. Напомним, что богородчане получили непомерно большие счета за коммунальные услуги. Оплата за месяц увеличилась в несколько раз. К квитанциям прилагались сопроводительные записки. В них ООО «Стимул» сообщало жильцам о том, что в 2016-2017 годах на платежи не начислялся налог на добавленную стоимость. И теперь оплату нужно пересчитать согласно решению ИФНС.

По сообщению пресс-службы УФНС по Кировской области, такое решение в отношении жильцов не принималось. Налоговые органы провели проверку в отношении ООО «Стимул». Но рекомендаций пересчитать коммунальные платежи они не давали. Вопрос перерасчета вообще не относится к компетенции налоговиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь кировчан получили гранты на сумму 2 миллиона рублей
Жители города смогут сдать отсортированный мусор
Улучшение дорожной инфраструктуры снижает количество ДТП
В Кирове выбрали лучшие благоустроенные территории
Кировчанам расскажут от трендах Вконтакте и Instagram 2020
В Кирове пропал 35 летний мужчина
Предложили поучаствовать в акции банка: жительницу Оричевского района обманули дистанционные мошенники
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершили пилотный образовательный проект для студентов по основам цифровой трансформации
Погода на 30 ноября и 1 декабря: на выходных в Кирове выпадет снег
Правительство области арендует авто для депутатов Госдумы
Специалисты «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» проводят для школьников уроки электробезопасности
Кировские дорожники проигрывают в борьбе со льдом
Владимир Быков подозревается в получении взятки
Кировчан приглашают на комедию о любви
В Кирове обновят стадион «Родина»
В Омутнинске нянечка детсада избила коллегу
Двух кировчан задержали за попытку попасть в чужой дом