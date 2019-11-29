Управляющая компания хочет списать долги по налогам за счет жильцов

СЕГОДНЯ 18:11 2019-11-29T18:11:14+03:00

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ООО «Стимул» решило списать свои долги по налогам за счет жителей поселка Богородское. Напомним, что богородчане получили непомерно большие счета за коммунальные услуги. Оплата за месяц увеличилась в несколько раз. К квитанциям прилагались сопроводительные записки. В них ООО «Стимул» сообщало жильцам о том, что в 2016-2017 годах на платежи не начислялся налог на добавленную стоимость. И теперь оплату нужно пересчитать согласно решению ИФНС.

По сообщению пресс-службы УФНС по Кировской области, такое решение в отношении жильцов не принималось. Налоговые органы провели проверку в отношении ООО «Стимул». Но рекомендаций пересчитать коммунальные платежи они не давали. Вопрос перерасчета вообще не относится к компетенции налоговиков.

ИСТОЧНИК KP.RU