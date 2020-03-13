Кировчан предупредили об усилении ветра до 20 м/c
По информации регионального МЧС со ссылкой на кировский ЦГМС, сегодня в Кировской области ожидаются порывы ветра до 20 м/c. Объявлено метеопредупреждение.
Спасатели рекомендуют при сильном ветре отойти от окон и занять безопасное место внутри помещения. Отключить электроэнергию и закрыть краны на газовых сетях.
На улицах следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла можно использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU