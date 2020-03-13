2020-03-13T17:30:17+03:00
Происшествия

Кировчан предупредили об усилении ветра до 20 м/c

В связи с неблагоприятными погодными условиями в области объявлено метеопредупреждение
Юлия Ситникова
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Кировчан просят быть осторожнее и одеваться по погодеКировчан просят быть осторожнее и одеваться по погодеФото: Дмитрий БРУШКО
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По информации регионального МЧС со ссылкой на кировский ЦГМС, сегодня в Кировской области ожидаются порывы ветра до 20 м/c. Объявлено метеопредупреждение.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре отойти от окон и занять безопасное место внутри помещения. Отключить электроэнергию и закрыть краны на газовых сетях.

На улицах следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла можно использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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