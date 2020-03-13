2020-03-13T14:20:18+03:00
Происшествия

От слякоти к гололеду: погода на 14 и 15 марта в Кирове

Судя по прогнозам, в выходные кировчанам лучше посидеть дома
Анастасия РОМАНОВА
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Слякоть и мокрый снег будут сопутствовать кировчанам на протяжении всей субботы.Слякоть и мокрый снег будут сопутствовать кировчанам на протяжении всей субботы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Погода как не радовала кировчан всю неделю, так не порадует в выходные. По прогнозам gismeteo.ru, в субботу, 14 марта, синоптики обещают дождь. С полудня повалит еще и мокрый снег. Прекратится эта слякоть к 18.00. Однако расслабляться не стоит: на субботу прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с. В общем, на прогулку лучше не выходить.

Ночь с субботы на воскресенье отметится температурой -4 градуса. С утра ожидаются заморозки, а, учитывая, какая слякоть будет после субботних выходок погоды, передвигаться стоит очень аккуратно.

С полудня потеплеет до +2 градусов тепла, однако ближе к 18.00 температура вновь уйдет в минус. Обещается солнышко (немного и ненадолго), легкий ветер и полное отсутствие осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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