В Кирове пожилой пешеход попал под колеса «Калины»

10 Март 2020 2020-03-10T12:21:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 9 марта, на перекрестке улиц Ленина и Пятницкой произошло ДТП. По данным ГИБДД Кировской области, водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил 73-летнего пешехода. Он пытался перейти центральную улицу не по светофору. Пенсионер получил травмы и его отвезли в медучреждение.

Всего за выходные дни в Кировской области произошло 13 аварий в которых пострадало 16 человек. Еще один пешеход попал под колеса на подъезде к городу. ДТП произошло рано утром, 7 марта. На 13-м километре трассы «Вятка» водитель грузовика «Мерседес-Спринтер» сбил 43-летнего мужчину. Он получил тяжелые травмы и его отвезли в больницу.

На трассе грузовик сбил мужчину. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области в очередной раз напоминает водителям машин о строгом соблюдении ПДД. Нужно быть внимательными и стараться не превышать скорость. Пешеходам при переходе дороги следует убедиться в том, что их пропускают. Также в темное время суток рекомендуется использовать световозвращатели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 8 (922) 901-66-35

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU