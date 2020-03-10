2020-03-10T12:21:11+03:00
Происшествия

В Кирове пожилой пешеход попал под колеса «Калины»

Мужчина получил серьезные травмы и его отвезли в больницу
Александр МАКАРОВ
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Пешеход попал под колеса на перекрестке улиц Ленина и Пятницкой. Фото: vk.com/gibdd43Пешеход попал под колеса на перекрестке улиц Ленина и Пятницкой. Фото: vk.com/gibdd43
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В понедельник, 9 марта, на перекрестке улиц Ленина и Пятницкой произошло ДТП. По данным ГИБДД Кировской области, водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил 73-летнего пешехода. Он пытался перейти центральную улицу не по светофору. Пенсионер получил травмы и его отвезли в медучреждение.

Всего за выходные дни в Кировской области произошло 13 аварий в которых пострадало 16 человек. Еще один пешеход попал под колеса на подъезде к городу. ДТП произошло рано утром, 7 марта. На 13-м километре трассы «Вятка» водитель грузовика «Мерседес-Спринтер» сбил 43-летнего мужчину. Он получил тяжелые травмы и его отвезли в больницу.

На трассе грузовик сбил мужчину. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе грузовик сбил мужчину. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области в очередной раз напоминает водителям машин о строгом соблюдении ПДД. Нужно быть внимательными и стараться не превышать скорость. Пешеходам при переходе дороги следует убедиться в том, что их пропускают. Также в темное время суток рекомендуется использовать световозвращатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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