2020-03-05T16:37:58+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецком районе внедорожник вылетел в кювет и разбился об дерево

Водитель получил легкие травмы, а вот машине повезло меньше
Александр МАКАРОВ
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УАЗ «Патриот» получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43УАЗ «Патриот» получил серьезные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43
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В Кирове и области машины продолжают «вылетать» с дороги. Очередное ДТП произошло вечером, 4 марта, на 11-м километре дороги Казанский поворот - Кирово-Чепецк. Как сообщает ГИБДД Кировской области, 32-летний водитель УАЗ «Патриот» не справился с управлением и съехал в левый кювет. После чего автомобиль с большой силой врезался в дерево. Несмотря на серьезные повреждения, мужчина относительно легко отделался и госпитализация ему не потребовалась.

Подобный случай произошел в этот же вечер, в слободе Макарье. 26-летняя девушка за рулем «Митцубиси Лансер» не справилась с управлением и столкнулась со столбом. Удар оказался слишком силен: женщина получила травмы и попала в больницу.

Водитель иномарки попала в больницу. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель иномарки попала в больницу. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

ГИБДД Кировской области просит водителей соблюдать скорость и дистанцию. Также следует не забывать уступать дорогу на перекрестках неравнозначных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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