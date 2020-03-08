2020-03-08T18:05:56+03:00
Происшествия

В Кирове на перекрестке Воровского и Сурикова столкнулись 4 автомобиля

Движение на участке парализовано
Олег ЛЯЛИН
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Неизвестно, кто из четырех водителей стал провокатором ДТП. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheНеизвестно, кто из четырех водителей стал провокатором ДТП. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Авария произошла около трех часов дня. Пока не ясно, кто спровоцировал ДТП. На место происшествия сразу приехали сотрудники ГИБДД и МЧС.

На фотографии видно, что некоторые автомобили серьезно пострадали от столкновения: детали кузовов раскиданы по всей дороге. О пострадавших тоже ничего не известно.

Место аварии практически невозможно объехать. Место ДТП лучше лбогнуть по улице Попова или через Мелькомбинатовский проезд.

Напомним, что недавно в Радужном произошло не менее «эпичное» ДТП. Там лесовоз «потерял» около десятков бревен, и те задели машину на «встречке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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