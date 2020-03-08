В Кирове на перекрестке Воровского и Сурикова столкнулись 4 автомобиля
Авария произошла около трех часов дня. Пока не ясно, кто спровоцировал ДТП. На место происшествия сразу приехали сотрудники ГИБДД и МЧС.
На фотографии видно, что некоторые автомобили серьезно пострадали от столкновения: детали кузовов раскиданы по всей дороге. О пострадавших тоже ничего не известно.
Место аварии практически невозможно объехать. Место ДТП лучше лбогнуть по улице Попова или через Мелькомбинатовский проезд.
Напомним, что недавно в Радужном произошло не менее «эпичное» ДТП. Там лесовоз «потерял» около десятков бревен, и те задели машину на «встречке».
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ИСТОЧНИК KP.RU