Потерявшаяся 80-летняя пенсионерка найдена живой

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:05:07+03:00

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Вчера, 21 января, полицейские и волонтеры «Лиза Алерт» нашли 80-летнюю Фуфачеву Полину Григорьевну. Напомним, женщина ушла из дома 17 января и не вернулась.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, полицейские сразу начали искать пенсионерку. Они опрашивали знакомых и проверяли больницы. Выяснилось, что последний раз ее видели в районе трамплина. Поисковики распространяли листовки и помогали в прочесывании улиц и окрестностей Северной больницы. В результате, 21 января граждане обнаружили пенсионерку и помогли ей. Пояснить, где она была больше трех суток, женщина не смогла. Сейчас Полина Григорьевна дома и ей ничего не угрожает.

К сожалению, есть и плохие новости. 61-летний Владимир Шабалин, который пропал еще в прошлом году, был найден погибшим. 20 января его тело найдено в одном из гаражей на улице Сутырина. По данным областного следственного управления, признаков насильственной смерти на теле мужчины не было. Причины смерти предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU