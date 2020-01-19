В Кирове разыскивают 61-летнего мужчину
В Кирове ищут 61-летнего мужчину. Шабалин Владимир пропал больше месяца назад. С 15 декабря прошлого года о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». У Владимира рост 165 сантиметров, он среднего телосложения. Сообщается, что он сильно сутулится. Также у мужчины седые волосы и короткая стрижка. На момент пропажи он был одет в вельветовую коричневую куртку, черную вязаную шапку и черные брюки.
«Лиза Алерт» сообщает, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU