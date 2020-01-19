В Кирове разыскивают 61-летнего мужчину

19 Янв. 2020 2020-01-19T22:30:16+03:00

О пожилом мужчине ничего неизвестно больше месяца. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Последний раз его видели 15 декабря 2019 года

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В Кирове ищут 61-летнего мужчину. Шабалин Владимир пропал больше месяца назад. С 15 декабря прошлого года о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». У Владимира рост 165 сантиметров, он среднего телосложения. Сообщается, что он сильно сутулится. Также у мужчины седые волосы и короткая стрижка. На момент пропажи он был одет в вельветовую коричневую куртку, черную вязаную шапку и черные брюки.

«Лиза Алерт» сообщает, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU