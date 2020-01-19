В Кирове пропала 80-летняя женщина

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:15:11+03:00

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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция Кирова просят жителей города помочь с поисками 80-летней Фуфачевой (Золотаревой) Полины Григорьевны. Последний раз ее видели 17 января 2019 года. С тех пор о местонахождении пенсионерки ничего не известно.

Поисковики сообщают приметы пропавшей. Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые. На момент пропажи она была одета в голубую куртку, черные штаны и кроссовки. На голове был надет коричневый платок. При себе имела зеленую сумку.

Любую информацию, которая может помочь в поисках пожилой женщины, просят сообщат по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU