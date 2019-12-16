2019-12-16T11:27:51+03:00
Общество

Жителей Омутнинского района пугают волки

Серые хищники нападают на домашних собак
Александр МАКАРОВ
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Волки заходят на улицы, расположенные ближе всего к лесу. Фото: pixabay.comВолки заходят на улицы, расположенные ближе всего к лесу. Фото: pixabay.com
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В Кировской области волки вновь заходят в населенные пункты. Как пишут «Омутнинские вести+», первый раз волка увидели еще в сентябре. Его подстрелили, но хищников это не остановило. Волчьи следы люди находят у мусорных контейнеров. Местные жители говорят, что серых привлекает запах пищевых отходов. Деревянные крышки на контейнерах не спасают ситуацию.

К счастью, волки пока не нападают на людей, но четвероногим друзьям человека достается по полной программе. В соцсетях люди делятся, что с начала ноября в районе загрызли уже 30 собак. Последний случай произошел в поселке Лесные Поляны, где хищники оставили от домашнего пса одни лапы.

Нападения на собак происходят и в других районах области. Так, 18 ноября в поселке Ровдино Подосиновского района волки загрызли трех сторожевых псов. Ранее «Комсомолка» писала, что за 2019 год в области добыли 232 волка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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