Подосиновский район терроризируют волки

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-22T13:11:32+03:00

Из-за проблем с освещением волки в деревне чувствуют себя как дома. Фото: pixabay.com

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18 ноября в поселке Ровдино Подосиновского района волки загрызли трех сторожевых собак. Нападения совершались с 17:00 до 21:00. Такая новость появилась в группе ВКонтакте «Жесть — Подосиновский район, Кировская область». Автор поста считает, что волки наглеют из-за отсутствия фонарей на улицах деревни.

В комментариях под постом местные жители предлагают способы борьбы с «непрошенными гостями».

- Отстрел нужно вести, - пишет Дмитрий Пупышев

- Закрывайте своих питомцев, больше выхода нет, - комментирует Ольга Ядыкова

С проблемой «нашествия» волков так же столкнулись и другие жители Кировской области. Например, от «набегов» страдают собаки Опаринского района.

«Комсомолка» уже писала о проблемах с «серыми». Так, вначале 2019 года в Куменском районе охотникам удалось застрелить животное, которое держало в страхе поселок Березник. Этот волк отличался более крупными размерами в сравнении со своими сородичами. Хищник бродил по охотничьим угодям Кильмезского района, где охота запрещалась. Это и вызывало трудности в устранении опасного зверя.

ИСТОЧНИК KP.RU