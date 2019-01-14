2019-01-14T16:12:43+03:00
Общество

Под Кировом застрелили волка, который держал в страхе поселок

Хищник гулял по лесам вблизи деревни Березник Куменского района
Евгений ДЕМИХОВ
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Волка выслеживали почти сутки. Фото: vk.com/ohotnadzorkirovВолка выслеживали почти сутки. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov
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Животное застрелили охотники из Куменского района. Информация об этом появилась в группе «Вконтакте» Охотнадзора Кировской области. Как гласит подпись к фотографии, волк напугал многих жителей поселка Березник, но сейчас жители могут быть спокойными.

Облаву на другого хищника устроили также в прошедшие выходные, 12 января 2019 года. Это животное отличается от своих сородичей особо крупным размером. Он бродил по общедоступным охотничьим угодьям Кильмезского района с установленным запретом охоты.

Хищник отличается от сородичей большими размерами. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov

Хищник отличается от сородичей большими размерами. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov

Волка выслеживали почти целые сутки. Решающий выстрел сделал охотник Александр Шибанов.

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