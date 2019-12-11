2019-12-11T17:03:03+03:00
Общество

С жителей Богородского незаконно взыскали почти 4 миллиона рублей за коммуналку

История с коммунальными платежами в 15-20 тысяч разрешилась после вмешательства прокуратуры
Анастасия РОМАНОВА
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Прокуратура выяснила, что взыскания компании с жильцов были незаконными.Прокуратура выяснила, что взыскания компании с жильцов были незаконными.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Богородском с жителей незаконно взыскали более 3 800 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Напомним, ранее жителям поселка, пользующимся услугами коммунальной компании ООО «Стимул», начислили сверх обычной платы от 10 до 15 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры. Компания объяснила это неучтенным налогом на добавленную стоимость и подала жалобу на УФНС. И, не дожидаясь решения, начислила жителям недостающую стоимость, пригрозив в ином случае взыскивать деньги через суд.

Как сообщили в пресс-службе УФНС, решения о перерасчете они не принимали. Этот вопрос вообще не в их компетенции.

Прокуратура Богородского района провела проверку по этому делу и установила, что взыскание с жителей было незаконным. От руководителя ООО «Стимул» потребовали произвести перерасчет. Кроме того, его привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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