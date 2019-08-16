2019-08-16T12:52:54+03:00
Общество

После убийства ребенка на Дружбе чиновники вновь предложили создать базу неблагополучных семей

Это уже второй резонансный случай за год
Евгений ДЕМИХОВ
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Аналогичное преступление может произойти в любом доме, поэтому контроль за неблагополучными семьями должен быть строгимАналогичное преступление может произойти в любом доме, поэтому контроль за неблагополучными семьями должен быть строгимФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Кировская область второй раз в этом году «прославилась» на всю страну. Первый резонансный случай произошел в феврале, когда 22-летняя мать оставила свою дочь на неделю в квартире в одиночестве. Тогда губернатор Игорь Васильев предложил комплексно подходить к выявлению неблагополучных семей, организовать взаимодействие различных ведомств: медучреждений, органов соцзащиты, полиции и уполномоченного по правам детей.

После недавних событий на улице Дружбы аналогичное предложение было сделано и на уровне города.

- Все службы знали, что женщина (мать убитого ребенка - Ред.) употребляет спиртное, - отметила замглавы администрации города Кирова Лариса Копысова. - Все службы знали, что семья «кочует» по разным адресам, находясь то у одних родственников, то у других. Все знали, что старший ребенок не посещает детский сад (путевка предоставлялась дважды, однако мать за ней не приходила) - и тем не менее каких-то действенных мер принято не было. Ребенок погиб. Очевидно, что в работе системы профилактики есть пробел, его нужно заполнить.

Копысова потребовала от профильных ведомств выдвинуть конкретные предложения, которые позволили бы пресечь на корню аналогичные случаи. Одним из вариантов может быть создание базы неблагополучных семей, в которую будет заноситься информация от всех профильных органов: проведенные проверки, сведения о посещении детского сада и поликлиники и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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