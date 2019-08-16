Признавшуюся в убийстве сына кировчанку могут лишить родительских прав в отношении второго ребенка

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-16T12:40:34+03:00

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Августовским вечером на Филейке произошло страшное преступление. В пьяной компании кто-то взял нож в руки и несколько раз ударил двухлетнего ребенка. Как стало известно, ответственность за преступление взяла на себя мать мальчика, которая привела его с собой на застолье с тремя мужчинами.

- В рамках расследования уголовного дела будут всесторонне изучены причины и условия, способствовавшие трагедии, дана правовая оценка действиям (бездействию) территориальных органов системы профилактики, - сообщают в СУ СКР по Кировской области. - Помимо этого будет инициирован вопрос о лишении родительских прав женщины в отношении ее второго малолетнего ребенка.

Где находился пятилетний сын в момент трагедии, пока неизвестно. Вероятно, был у своей бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU