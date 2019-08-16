2019-08-16T12:40:34+03:00
Общество

Признавшуюся в убийстве сына кировчанку могут лишить родительских прав в отношении второго ребенка

У девушки есть пятилетний сын
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Недавно девушка дала признательные показания. Фото: СУ СКР по Кировской областиНедавно девушка дала признательные показания. Фото: СУ СКР по Кировской области
Изменить размер текста:

Августовским вечером на Филейке произошло страшное преступление. В пьяной компании кто-то взял нож в руки и несколько раз ударил двухлетнего ребенка. Как стало известно, ответственность за преступление взяла на себя мать мальчика, которая привела его с собой на застолье с тремя мужчинами.

- В рамках расследования уголовного дела будут всесторонне изучены причины и условия, способствовавшие трагедии, дана правовая оценка действиям (бездействию) территориальных органов системы профилактики, - сообщают в СУ СКР по Кировской области. - Помимо этого будет инициирован вопрос о лишении родительских прав женщины в отношении ее второго малолетнего ребенка.

Где находился пятилетний сын в момент трагедии, пока неизвестно. Вероятно, был у своей бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россети Центр и Россети Центр и Приволжье завершают проектирование распределенной автоматизации в 30 пилотных Цифровых РЭС
В выходные сотрудники Госавтоинспекции устроят сплошные проверки водителей
Энергетики Кировэнерго переведены в режим повышенной готовности
ПДН: признавшаяся в убийстве 2-летнего сына мать несколько раз во время проверок была пьяна
Погода в Кирове на 16 - 18 августа: дожди, туманы и град
После убийства ребенка на Дружбе чиновники вновь предложили создать базу неблагополучных семей
С 1 сентября в «Театре на Спасской» приступит к работе новый режиссер
Студенческий отряд «Анкер» завершает работу на объектах «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго»
В Кирове сняли с поезда пермяка в наркотическом опьянении
В убийстве 2-летнего мальчика в доме на Дружбе призналась мать
В Кирове неделю назад пропал 33-летний мужчина
«Одна из главных задач - поддержка молодых специалистов»: в Кирове прошло традиционное августовское совещание педагогов
2 года и 4 месяца за 40 шоколадок: в колонию отправился мелкий воришка
Житель Пижанского района получил 17 лет за убийство матери и двоих ее знакомых
Мать убитого двухлетнего мальчика состояла на учете и привлекалась к «административке»
Миллиард на ровные дороги: как в Кировской области идет ремонт и строительство в рамках нацпроектов
Добровольные пожарные дружины «УРАЛХИМа» – лучшие в регионе