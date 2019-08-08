2019-08-08T18:01:24+03:00
Общество

Дожди, ветер и холод: гуляния в День Физкультурника переносятся

Праздник пройдет 17 августа
Елизавета Захарова
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Для любителей спорта и активного отдыха с 10.00 до 15.00 будут работать спортивные площадки. Фото: admkirov.ruДля любителей спорта и активного отдыха с 10.00 до 15.00 будут работать спортивные площадки. Фото: admkirov.ru
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Масштабные гуляния в честь Дня Физкультурников, ради которых администрация города должна была перекрыть улицу Солнечную, переносится. 10 августа в Киров придут дожди, сильный порывистый ветер и гроза.

— 10 августа должен был состояться масштабный спортивный праздник, посвященный 80-летию Дня физкультурника, – пояснили в пресс-службе МО «Город Киров». – Все запланированные мероприятия должны были пройти под открытым небом. Однако, из-за погодных условий все мероприятия, приуроченные к Дню физкультурника, решено перенести на неделю позже, на 17 августа.

Напомним, что В День физкультурника в Кирове состоится всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», выступят спортсмены, занятые боевымиискусствами, акробатикой, чирлидингом, шахматами.

Также для кировчан проведут квест ГТО «А ты ГоТОв?», соревнования мотоциклистов и дрэг-рейсингов, автозвуку. Фитнес-тренировку под открытым небом для кировчан проведет Александра Подлевских. А для маленьких гостей фестиваля будет открыт батутный парк и фотозоны.

Для любителей спорта и активного отдыха с 10.00 до 15.00 будут работать спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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