День физкультурника в Кирове: для праздничных гуляний перекроют улицу Солнечную
Киров масштабно отметит День физкультурника. В грядущую субботу, 10 августа, для празднования перекроют целую улицу: на Солнечной от Московской до Воровского разместят более двадцати площадок областных спортивных федераций.
— В День физкультурника в Кирове состоится всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», выступят спортсмены, занятые боевыми искусствами, акробатикой, чирлидингом, шахматами и так далее, — сообщили в министерстве спорта и молодежной политики.
Также для кировчан проведут квест ГТО «А ты ГоТОв?», соревнования мотоциклистов и дрэг-рейсингов, автозвуку. Фитнес-тренировку под открытым небом для кировчан проведет Александра Подлевских. А для маленьких гостей фестиваля будет открыт батутный парк и фотозоны.
Для любителей спорта и активного отдыха с 10.00 до 15.00 будут работать спортивные площадки. Полную афишу праздника можно посмотреть в официальной группе
Спорт и молодежь Кировской области.
По городской традиции праздник закончится фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU