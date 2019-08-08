В Кирове за двое суток выпадет 26 миллиметров осадков

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-08T18:00:38+03:00

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9-11 августа кировчанам вновь придется терпеть причуды погоды. Если четверг, 8 августа, выдался относительно теплым, то уже в скором времени на нашу область «нападет» мощный южный циклон.

- Он принесет в Кировскую область сильные дожди и усиление ветра, - сообщают в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Центр циклона пройдет через Кировскую область.

На данный момент нет точных данных по количеству осадков. Но та информация, которая есть, удручает. В Кирове за 48 часов (с 12.00 пятницы по 12.00 часов воскресенья) может выпасть от 26 до 38 миллиметров осадков. А в некоторых районах области за тот же период ожидается до 48 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU