2019-07-22T13:38:38+03:00
Общество

В Кировской области проведут опрос жителей по поводу строительства объекта «Марадыковский»

Для этого будут разработаны специальные анкеты
Анна КРЮКОВА
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Общественность опасается серьезных последствий перепрофилирования объекта. Фото: архив «КП»Общественность опасается серьезных последствий перепрофилирования объекта. Фото: архив «КП»
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У жителей Кировской области узнают, что они думают по поводу строительства объекта «Марадыковский» в поселке Мирный. Напомним, что там планируют разместить предприятие по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.

Суммарно на вопросы о перепрофилировании бывшего предприятия по уничтожению химоружия ответят 600 человек. Поучаствовать в опросах предложат жителям Кирова, Котельнича, Оричей, Мирного, сел Быстряги и Брагичи.

Для этого будут разработаны специальные анкеты. С помощью них у жителей узнают, как они относятся к возможному появлению объекта, и компании, которая будет заниматься его возведением. Кроме того, вопросы будут касаться социального самочувствия жителей, предпочтительных источников информации, позитивных и негативных лидеров мнений.

Социологическое исследование планирует провести компания «РосРАО», которая будет заниматься перепрофилированием бывших объектов по химоразоружению в различных регионах страны: Кировской, Курганской и Саратовской областях, республике Удмуртия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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