«Радиоактивные отходы на объекте перерабатываться не будут»: восемь наивных вопросов кировчан о новом предприятии в Марадыково

Уже около 47 тысяч жителей Кировской области подписали петицию с требованием запретить в Марадыково переработку промышленных отходов I - II классов опасности. Люди опасаются, что на объект будут свозить радиоактивные отходы со всей страны. В итоге, все это существенно повлияет на состояние окружающей среды и здоровье кировчан. Редакция решила выяснить, что же на самом деле будет происходить в Марадыково и направило запрос в правительство Кировской области. Ответы на вопросы «Комсомолки» пришли от РосРАО.

1. Будут ли в Марадыково перерабатывать радиоактивные отходы?

Сырьем для нового производственно-технического комплекса (ПТК) в Оричевском районе могут стать:

- органические отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);

- неорганические отходы (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей).

Мощности ПТК не предназначены для обращения с радиоактивными отходами, поэтому и перерабатываться они там не будут.

2. Из каких регионов будут свозить отходы для утилизации?

На площадке планируется перерабатывать отходы, которые возникают в результате деятельности промышленных предприятий максимально удобно расположенных с точки зрения логистики.

Конкретная информация появится только после внедрения ЕГИС (единой государственной информационной системы) и утверждения Федеральной схемы обращения с опасными отходами.

3. Будут ли в Марадыково перерабатывать промышленные отходы предприятий Кировской области? Насколько они опасны, если их не утилизировать?

Все промышленные отходы, образуемые в регионе, будут обезвреживаться на мощностях предприятия.

Опасные отходы могут нанести существенный вред нашему здоровью и окружающей среде. К ним относятся не только промышленные отходы, но и отходы продуктов, которые мы используем каждый день. К примеру - аккумуляторы, косметика, чистящие средства, краски и электроника.

На ПТК «Марадыковский» отходы I-II классов опасности будут перерабатывать в отходы более низкого класса опасности и отправлять на полигоны.

4. Когда на предприятии начнется строительство и монтаж оборудования?

В 2019 году начнется проектирование объекта. Затем, в 2020 году пройдут все согласительные процедуры, в том числе и общественные слушания. Если ПТК получит положительное заключение от Государственной экологической экспертизы, то «РосРАО» сможет начать строительно-монтажные работы.

5. Каким образом планируется мониторить экологическую ситуацию на объекте?

Такие объекты создаются исходя из самых жестких требований безопасности и гарантируют исключение попадания химических веществ в окружающую среду даже на уровне допустимых значений.

Это обеспечивается благодаря многоуровневым системам промышленной и экологической безопасности, которые успешно опробовали при уничтожении химического оружия.

Непрерывный контроль за состоянием окружающей среды будет вестись не только на территории предприятия, но и на границах санитарно-защитной зоны. Кроме того, будут задействованы уже существующие на «Марадыковском» химико-аналитические лаборатории мониторинга окружающей среды, технологические лаборатории и лаборатории контроля безопасности производства.

Отметим, что при перепрофилировании объекта будет создана общественная рабочая группа и привлечено научное экспертное сообщество. Оно станет следить за соблюдением экологической безопасности при эксплуатации предприятия.

6. Какие меры безопасности будут использоваться при доставке опасных отходов в Марадыково?

Перевозку отходов I и II классов опасности будет проверять на соответствие всем требованиям, установленным Европейским соглашением от 30.09.1957 «О международной дорожной перевозке опасных грузов».

Также все транспортные средства будут оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Это позволит в режиме реального времени отслеживать их движение.

7. Может ли каким-то образом петиция повлиять на решение по возведению объекта?

Позицию общественности рассмотрят и учтут на этапе проведения общественных обсуждений. Мероприятия пройдут в 2020 году после разработки проектных решений. Также «РосРАО» планирует обсудить проектные решение с общественностью и на предпроектной стадии.

8. В каких регионах есть подобные предприятия? Наблюдается ли там динамика негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей?

Сейчас таких мощностей мало и они позволяют обезвредить не более 2% от образующегося объема отходов. Крупнейшие из них расположены в Челябинске, Красноярске, Обнинске, Томске. На всех предприятиях ведется обязательный мониторинг воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Проверяющие органы контролируют этот процесс. Аналогичные производства действуют и в Европейском союзе: в Германии, Латвии, Финляндии.

СПРАВКА «КП»

Кировчане считают, что на предприятии будут утилизировать радиоактивные отходы. Фото: архив «КП»

Раньше объект «Марадыковский» специализировался на уничтожении химического оружия и завершил свою работу 30 октября 2015 года. Всего за время существования комплекса там уничтожили почти 7 тысяч тонн отравляющих веществ, что составляет 18% от всех запасов по стране.

В конце апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семь объектов в разных регионах должны перепрофилировать в комплексы по утилизации отходов I - II классов опасности. В список объектов вошел и «Марадыковский».