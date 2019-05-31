Кировчане выступили против утилизации опасных промышленных отходов в Марадыково

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-31T18:00:09+03:00

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Уже 42 тысячи людей подписались под петицией. Кировчане выступают против утилизации отходов I - II классов опасности на территории региона. Напомним, что 30 апреля было подписано распоряжение. По нему семь объектов (включая «Марадыковский») будут производить соответствующие работы. На перепрофилирование потратят порядка пяти миллиардов рублей. В год объект будет перерабатывать 50 тысяч тонн отходов, среди которых могут оказаться хлороформ, соли свинца, ртуть.

- Завод будет работать пока будут данные отходы, а значит вечно! - возмущается автор петиции Юлия Кислицына. - Никто не спрашивает мнение населения, говорят: рано ещё что-то обсуждать. Именно сейчас, пока не освоены ещё миллиарды бюджетных средств, надо сделать все возможное в наших силах (в рамках законодательства РФ) и заявить о своём несогласии с подобными планами.

Автор петиции просит президента РФ Владимира Путина и губернатора Кировской области Игоря Васильева:

1. Не допускать переработки опасных отходов на «Марадыковском»;

2. Принять закон о ввозе в наш регион радиоактивных отходов;

3. Провести референдум по поводу судьбы объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU