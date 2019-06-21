2019-06-21T14:19:18+03:00
Общество

Кировчане продолжают выходить на пикеты из-за неприятного запаха с территории БХЗ

Также жители области выступают против создания объекта по переработке отходов в Марадыково
Анна КРЮКОВА
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Женщина просит правительство области решить проблему зловония в городе. Фото: vk.com/43openrussiateam,Женщина просит правительство области решить проблему зловония в городе. Фото: vk.com/43openrussiateam,
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В четверг, 20 июня, кировчанка приняла участие в одиночном пикете. Женщина вышла к правительству Кировской области с плакатом: «Хватит нас травить». Снимок появился в группе «Открытая Россия. Киров».

По словам местной жительницы, «Биохимзавод» отравляет воздух в городе неприятным запахом. Из-за него люди даже в жару не открывают окна в своих квартирах. Также кировчанка выступила против строительства объекта по переработке отходов I - II класса опасности в деревне Марадыково.

Выходят на одиночные пикеты и в Котельниче. Так, 19 июня, к вокзалу с плакатом «Нет полигону смерти в Марадыково» вышла местная жительница.

Жительница Котельнича вышла на пикет с требованием запретить строительство объекта в Марадыково. Фото: vk.com/club141606596, «Антирадиация - ВЯТКА»

Жительница Котельнича вышла на пикет с требованием запретить строительство объекта в Марадыково. Фото: vk.com/club141606596, «Антирадиация - ВЯТКА»

Напомним, что объект «Марадыковский» до 30 октября 2015 года специализировался на уничтожении химического оружия. В апреле Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семь объектов в разных регионах должны перепрофилировать в комплексы по утилизации отходов I - II классов опасности. В список предприятий вошел и «Марадыковский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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