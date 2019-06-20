В Кирове мамы вышли гулять в масках из-за вони с БХЗ

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-20T15:04:42+03:00

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В среду, 19 июня, мамы Кирова вышли на улицы в медицинских повязках. Так горожанки выразили свой протест против удушающей вони, от которой почти ежедневно страдают местные жители. В флешмобе приняли участие около десяти женщин. Об этом сообщил портал «Свойкировский.рф».

По словам кировчанок, неприятный запах чувствуется не только на юго-западе. Вонь в равной мере ощущается в различных микрорайонах города.

- Мы живем у автовокзала, иногда гуляем возле цирка, - рассказала мама двух детей Любовь. - Но в последний раз воняло так, что нам пришлось уехать. У меня старший сын стал очень сильно кашлять, по ночам прямо задыхается.

Еще одна участница флешмоба, мама 6-летней девочки Ольга, пояснила, что ей хорошо известна тема выбросов. На Биохимзаводе еще 20 лет назад разработали технологию, которая позволяет производить непрерывную очистку производства. Правда, на предприятии ее так и не реализовали.

- Все, что сейчас говорят по поводу того, что они остановят завод, проведут какие-то работы со своими очистными сооружениями, - все это сомнительно, - считает кировчанка. - Причем тут очистные сооружения? Если технологию не поменять, активный ил вместе с запахами все равно будет вырабатываться. Кроме того, завод должен был закрыться 1 июля на плановые работы. Однако ничего нового не происходит. В тех мерах, о которых сейчас говорят, я не вижу никакого шага для решения проблемы.

Напомним, что после массовых жалоб кировчан на вонь в городе, специалисты Роспотребнадзора провели исследования атмосферного воздуха. Выяснилось, что на улицах Луганской и Дзержинского концентрация загрязняющих веществ, а именно метантиола, была превышена в три раза. Источником зловония считают ООО «ДИОН», которое расположено на промышленной площадке «Биохимзавода». Однако специалистов с проверкой на предприятие не пускают.

В итоге кировская прокуратура потребовала приостановить работу ООО «ДИОН», загрязняющего атмосферу. Само предприятие объявило, что временно закроется для проведения капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU