День города в Кирове отпразднуют на 27 площадках

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-10T16:22:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове продолжается подготовка к Дню города. Планируется, что все желающие смогут присоединиться к празднику сразу на 27 площадках. О том, как и какие мероприятия пройдут для жителей 12 июня, рассказала глава города Елена Ковалева.

- В этом году мы отмечаем 645-ю годовщину со дня образования Кирова, - обратилась к журналистам на пресс-конференции мэр города. - Дата хоть и не круглая, но ответственная. Была проведена серьезная подготовительная работа. Мы планируем, что в этом году все горожане смогут посетить концертно-развлекательные мероприятия в скверах и парках по месту своего проживания. В целом, будет действовать 27 площадок. Их разместят не только в центральной части города, но и в других микрорайонах, в том числе в пригороде.

Также Елена Ковалева отметила, что в честь 645-летия работа велась и над историко-культурными объектами. Так, в парке «Аполло» для жителей будет организована выставка «Любимый город прежде и теперь». Фотодокументы продемонстрируют кировчанам, как менялся облик Кирова с середины XX до начала XXI века.

Кроме того, администрация города вместе с «Театром на Спасской» организует проект «Театральный троллейбус». Его пассажиров ждут необычные остановки. Только в День города кировчане смогут оказаться на «Театральном проспекте», «Аллее звезд», проехать по «Переулку экспериментальному».

Напомним, что 12 июня в Кирове выступят сразу три известных музыканта. Среди них певицы МакSим, Юлианна Караулова и группа «Burito». Праздничный концерт состоится на Октябрьском проспекте. Сцена будет установлена в районе цирка. Ведущими мероприятиями станут участники шоу «Бригада У» - Джем, Илья и Вики.

Масштабные празднования пройдут и на Театральной площади. С 11.50 там стартует автопробег «Команда-645». Затем до 17.00 для кировчан пройдет концертная программа. После этого для пожилых горожан состоится танцевальный вечер Соломона Сахара. Там же в течение всего дня жители смогут стать участниками фестиваля кафе и ресторанов города. Специально, чтобы провести мастер-класс в Киров приедет ведущий шеф-поваров Москвы Дмитрия Табакова.

Завершится День города праздничным салютом. Он состоится в 22.00 на набережной Грина. Кроме того, в это же время жители смогут полюбоваться на фейерверки в Кочуровском парке и в Нововятском районе. Накануне, 11 июня, в 22.00, салют планируется в микрорайоне Коминтерн.

ИСТОЧНИК KP.RU