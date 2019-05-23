Полиция просит помощи у кировчан: причастные к убийству младенца, найденного в Зубаревском лесу, не найдены

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-23T14:16:25+03:00

На этом месте было найдено тело младенца. Фото: СКР по Кировской области

До сих пор у правоохранительных органов нет подозреваемых

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Расследование уголовного дела по убийству младенца, найденного 15 мая в Зубаревском лесу, практически стоит на месте. Правоохранительные органы нашли на месте преступления холщовый мешочек с вышивкой «Святая вода» и несколько вещей, возможно, принадлежащих причастным к этому делу. Однако пока ни одна улика так и не навела на след преступников.

На месте преступления также была найдена женская куртка. Фото: УМВД Росии по Кировской области

- Сотрудники полиции просят оказать содействие в установлении личности граждан, причастных к совершению убийства новорожденного ребенка, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Денежное вознаграждение гарантируется.

Рядом с телом была найдена спортивная сумка. Фото: УМВД Росии по Кировской области

На данный момент сотрудники полиции устанавливают личность матери найденного мальчика. Неизвестно, был ли ребенок рожден в лесу или его уже мертвым привезли туда. Как сообщил «Комсомолке» источник, мальчик пролежал там не одну неделю.

Полиция нашла и утепленную куртку с пятнами похожими на кровь. Фото: УМВД Росии по Кировской области

Однако силовики просят кировчан сообщить о случаях, когда знакомые женщины, которые были беременны, из роддомов вернулись без ребенка, где в семьях были новорожденные дети, но сейчас признаков их нахождения в квартирах нет. Всю информацию можно сообщить по телефонам: 45-79-24, 8-982-387-7713.

ИСТОЧНИК KP.RU