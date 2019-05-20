2019-05-20T12:53:26+03:00
Происшествия

Тело новорожденного в Зубаревском лесу: СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного»

Силовики ищут подозреваемых
Евгений ДЕМИХОВ
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На этом месте нашли тело мальчика. Фото: СУ СКР по Кировской областиНа этом месте нашли тело мальчика. Фото: СУ СКР по Кировской области
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В лесном массиве следователи продолжают искать улики. В Зубаревском лесу на месте, где кировчане нашли тело новорожденного, обнаружили мешочек. Следователи считают его важной уликой.

- Изъят матерчатый мешок бежевого цвета с вышивкой «Святая вода», - сообщают в СУ СКР по Кировской области. - Следователи просят жителей внимательно посмотреть на данный предмет. Если вы ранее видели у кого-либо подобный мешок, знаете кому он мог принадлежать, просьба сообщать следователям.

Этот мешочек стал важной уликой следствия. Фото: СУ СКР по Кировской области

Этот мешочек стал важной уликой следствия. Фото: СУ СКР по Кировской области

Всю известную информацию просят рассказать по телефонам: 102, 485-202.

Напомним, 15 мая в Зубаревском лесу нашли тело новорожденного мальчика. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах ребенок погиб, кто его мать.

Кстати, по факту обнаружения тела возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Виновной грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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