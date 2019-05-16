Кировчане нашли труп новорожденного в Зубаревском лесу

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-16T15:35:14+03:00

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В среду, 15 мая, жители Кирова нашли тело ребенка в черте города. Труп новорожденного мальчика обнаружили в Зубаревском лесу.

- После сообщения кировчан на место выехала следственная группа, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Был проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые предметы.

По делу проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину и время смерти мальчика. Пока следователи не сообщают, найдены ли причастные к этому инциденту люди.

ВАЖНО

Сейчас полиция устанавливает личность матери ребенка. Сотрудники УМВД по Кировской области проверяют всю информацию о женщинах, которые обращались в больницы после родов в домашних условиях, неблагополучные семьи, а также тех, кто был осужден в связи подобными обстоятельствами.

Полиция просит сообщать о знакомых женщинах, которые были беременны, но после родов вернулись без ребенка. Рассказать о подобных инцидентах можно по телефонам: (8332) 56-60-20, 8-982-387-77-13 или 02. Всем позвонившим гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU