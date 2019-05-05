В Кирове вблизи деревянного жилого дома сгорели сараи
В Кирове в районе железнодорожного вокзала ночью полыхал огонь. Старые деревянные сарайки вспыхнули рядом с домом №10 на улице Красина в ночь с 4 на 5 мая. Вблизи от горящих построек стоит жилой дом из дерева. О пожаре сообщили в социальных сетях очевидцы, выложив несколько снимков и видеозаписей ЧП.
Местные жители уверены: деревянные постройки подожгли! Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
У жителей того микрорайона не осталось сомнений: никому не нужные сараи подожгли, чтобы освободить землю. На данный момент информации о причинах, обстоятельствах и последствиях пожара от официальных ведомств нет.
Пожар деревянных сараев на улице Красина..Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник
Напомним, что эти праздничные дни омрачились сильнейшими пожарами в Кильмезском районе, где из-за сухой и ветреной погоды горело сразу несколько жилых домов. В тот же день в области произошло 39 травяных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU