В Кирове вблизи деревянного жилого дома сгорели сараи

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-05T12:57:50+03:00

К счастью, никто не пострадал, и огонь не перекинулся на соседнее здание

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В Кирове в районе железнодорожного вокзала ночью полыхал огонь. Старые деревянные сарайки вспыхнули рядом с домом №10 на улице Красина в ночь с 4 на 5 мая. Вблизи от горящих построек стоит жилой дом из дерева. О пожаре сообщили в социальных сетях очевидцы, выложив несколько снимков и видеозаписей ЧП.

Местные жители уверены: деревянные постройки подожгли! Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

У жителей того микрорайона не осталось сомнений: никому не нужные сараи подожгли, чтобы освободить землю. На данный момент информации о причинах, обстоятельствах и последствиях пожара от официальных ведомств нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/706885" frameborder="0"></iframe> Пожар деревянных сараев на улице Красина..Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

Напомним, что эти праздничные дни омрачились сильнейшими пожарами в Кильмезском районе, где из-за сухой и ветреной погоды горело сразу несколько жилых домов. В тот же день в области произошло 39 травяных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU