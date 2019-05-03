В Кировской области за сутки произошло 39 травяных пожаров

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-03T17:12:53+03:00

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За один день по всему региону спасателям пришло 39 сообщений о возгораниях на открытой местности. С началом пожароопасного периода новости о горении больших площадей прошлогодней травы стали приходить все чаще и чаще. В некоторых случаях огонь перекидывается на жилые и нежилые постройки.

Так произошло и в Кильмезском районе, где пожар уничтожил три дома и десять хозпостроек. К ликвидации огня привлекался 51 человек. Более того, спасателям на выручку прилетел вертолет из Казани.

Кстати, один из травяных пожаров произошел в Зуевке. К счастью пожарные успели остановить распространение огня и потушили горящее поле. Видео с места происшествия разместили в группе «КУ-43». В комментариях один из кировчан подметил, что каждый год жителей региона просят не поджигать сухую прошлогоднюю траву, однако ситуация не изменяется. А ведь из-за таких инцидентов огонь превратил в пепел не один населенный пункт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/706663" frameborder="0"></iframe> В Зуевке загорелась сухое поле вблизи дороги.К счастью, пострадавших нет. Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU