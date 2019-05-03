Пожар в Кильмезском районе: человеческих жертв нет
Три жилых одноквартирных дома и десять хозпостроек сгорели дотла. К счастью, человеческих жертв нет. Четырех местных жителей, дома которых разрушил пожар в деревне Кульма Кильмезского района, приютили родственники.
- 2 мая в 11.44 часов в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что горят несколько домов. Предположительно, пожар начался из-за перехода огня с сухой растительности под воздействием сильных порывов ветра, - поделились подробностями в ГУ МЧС России по Кировской области. - В 15:50 пожар был локализован, в 16:32 объявлена его полная ликвидация.
В тот же день в 19.30 часов прошло заседание местной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На ней приняли решение о помощи местным жителям, оставшимся без жилья. Пока неизвестно, каким образом людей будут поддерживать.
Кстати, очевидцы засняли место ЧП. На видео, размещенном в группе LiveCorr, видно выжженную территорию, обгоревшие постройки, а также прилет вертолета.
В сети появилось видео с пожара в Кильмезском районе.На кадрах видно выжженную территорию и сгоревшие постройки. Видео: vk.com/livecorr! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU