2019-05-03T13:58:38+03:00
Происшествия

Пожар в Кильмезском районе: человеческих жертв нет

МЧС сообщило об окончании ликвидации ЧС
Евгений ДЕМИХОВ
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На ЧП вылетел пожарный вертолет из Казани. Фото: ГУ МЧС России по Кировской областиНа ЧП вылетел пожарный вертолет из Казани. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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Три жилых одноквартирных дома и десять хозпостроек сгорели дотла. К счастью, человеческих жертв нет. Четырех местных жителей, дома которых разрушил пожар в деревне Кульма Кильмезского района, приютили родственники.

- 2 мая в 11.44 часов в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что горят несколько домов. Предположительно, пожар начался из-за перехода огня с сухой растительности под воздействием сильных порывов ветра, - поделились подробностями в ГУ МЧС России по Кировской области. - В 15:50 пожар был локализован, в 16:32 объявлена его полная ликвидация.

В тот же день в 19.30 часов прошло заседание местной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На ней приняли решение о помощи местным жителям, оставшимся без жилья. Пока неизвестно, каким образом людей будут поддерживать.

Кстати, очевидцы засняли место ЧП. На видео, размещенном в группе LiveCorr, видно выжженную территорию, обгоревшие постройки, а также прилет вертолета.

В сети появилось видео с пожара в Кильмезском районе.На кадрах видно выжженную территорию и сгоревшие постройки. Видео: vk.com/livecorr! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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