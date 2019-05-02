«К месту пожара из Казани вылетел вертолет Ми-8»: в Кильмезском районе горят жилые дома

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-02T15:19:58+03:00

С огнем справиться пока не удается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В четверг, 2 мая, в деревне Кульма Кильмезского района загорелись пять жилых домов. Из-за сильного ветра с огнем справиться пока не удается. На месте ЧП работают 51 человек и 18 пожарных расчетов.

- Все силы с соседних районов брошены туда, - прокомментировали ситуацию «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кировской области. - Также из Казани вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством 5 тонн.

Также в ведомстве отметили, что по предварительным данным, огонь под воздействием ветра перекинулся на дома с горящей травы. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что в Кировской области объявлено метеопредупрежение. Ожидается сильный ветр с порывами до 19 м/с. Жителей просят не разводить костры.

ИСТОЧНИК KP.RU