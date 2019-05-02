2019-05-02T13:11:39+03:00
Происшествия

МЧС объявило метеопредупреждение: в Кирове ожидается сильный ветер

Жителям города рекомендуют не разводить костры
Анна КРЮКОВА
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По словам спасателей, 2 мая есть высокий риск возникновения пожаровПо словам спасателей, 2 мая есть высокий риск возникновения пожаровФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Кирове объявили метеопредупреждение. В четверг, 2 мая, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 19 м/с. В связи с этим жителей города просят не разводить костры при отдыхе на природе. Это поможет избежать возникновения пожара.

- Настоятельно рекомендуем отказаться от разведения костров, сжигания сухой травы и мусора, - сообщили в ГУ МЧС по Кировской области. - Сухая и ветреная погода значительно повышает риск возникновения и быстрого распространения пожаров. Это крайне опасно, не стоит испытывать судьбу!

Напомним, что за 20 и 21 апреля сотрудникам пришлось 35 раз тушить сухую траву. В Фаленском районе из-за неосторожного обращения с огнем сгорели 100 тонн соломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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