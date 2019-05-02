Не могли потушить из-за сильного ветра: в Кировской области сгорели три жилых дома и четыре дачных постройки

Для жителей деревни Кульмы Кильмезского района майские праздники обернулись страшным ЧП. В четверг, 2 мая, в 11.44 из-за сильного ветра огонь с горящей травы перекинулся на жилые дома и стал распространяться с огромной скоростью. Испуганные люди сразу же обратились за помощью к пожарным. Однако местные спасатели из-за сложных погодных условий справиться с огнем не могли. К ним срочно направили подмогу.

- Все силы с соседних районов брошены туда, - прокомментировали ситуацию «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кировской области. - Также из Казани вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством 5 тонн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/706559" frameborder="0"></iframe> В Кильмезском районе Кировской области, сгорела половина домов в деревне Кульма.

Правда, пожарным расчетам было непросто добраться до Кульмы. Доехать до деревни можно только по разбитой дороге. Между тем, огонь продолжал распространяться. К 14.35 появилась информация, что в Кульме горят уже пять домов.

К счастью, к 15.30 спасателям удалось локализовать пожар. На месте ЧП работали 51 человек и 18 пожарных расчетов.

- Сгорели три одноквартирных жилых дома и четыре дачных постройки, - пояснили редакции в региональном МЧС. - Спасателям пришлось работать при очень сложных погодных условиях, однако благодаря их действиям и мастерству летчика пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Информации о том, сколько человек остались без жилья, пока нет.

Напомним, что 2 мая в Кировской области объявли метеопредупреждение. Сотрудники МЧС рекомендовали местным жителям не разводить костры, так как из-за сильного ветра с порывами до 19 м/с высока вероятность возникновения пожара.