2019-03-07T15:37:30+03:00
Происшествия

Метеопредупреждение: 8 марта в Киров придет шквалистый ветер

В МЧС просят кировчан быть внимательными и осторожными на улице
Александр ЧАРУШИН
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Порывы ветра достигнут скорости 20 м/сПорывы ветра достигнут скорости 20 м/сФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кирове вновь ухудшатся погодные условия. На пятницу, 8 марта, в городе и районах Кировской области объявлено метеопредупреждение. Кировчан ожидает шквалистый ветер, его порывы будут достигать скорости 20 м/с.

112 - единый телефон экстренных служб.

Напомним, это уже не первое метеопредупреждение от ГУ МЧС России по Кировской области за последние дни. Синоптики прогнозируют, что начало и конец марта будут снежными, с похолоданием и усилением ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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