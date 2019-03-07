Метеопредупреждение: 8 марта в Киров придет шквалистый ветер
В МЧС просят кировчан быть внимательными и осторожными на улице
Порывы ветра достигнут скорости 20 м/сФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кирове вновь ухудшатся погодные условия. На пятницу, 8 марта, в городе и районах Кировской области объявлено метеопредупреждение. Кировчан ожидает шквалистый ветер, его порывы будут достигать скорости 20 м/с.
112 - единый телефон экстренных служб.
Напомним, это уже не первое метеопредупреждение от ГУ МЧС России по Кировской области за последние дни. Синоптики прогнозируют, что начало и конец марта будут снежными, с похолоданием и усилением ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU