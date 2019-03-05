Метеопредупреждение: кировчан ожидают шквалистый ветер и мокрый снег

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-05T14:29:38+03:00

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5 и 6 марта в Кирове и районах Кировской области ухудшатся погодные условия. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается мокрый снег, а порывы ветра могут достигнуть скорости 19 м/с. Также ухудшится и видимость на дорогах.Это может привести к росту числа ДТП.

- Водителям рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать правила движения и скоростной режим, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области. - Передвигаться стоит только по главным дорогам.

Если во время сильного порыва ветра вы оказались на улице, держитесь как можно дальше от рекламных щитов, электрических столбов и деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU