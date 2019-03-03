Синоптики обещают: март будет теплым и не снежным

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-03T13:23:30+03:00

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По данным синоптиков, март не преподнесет кировчанам неожиданные сюрпризы в виде холодов или снежных ураганов. По предварительным прогнозам, погода в этом месяце не будет отклоняться от показателей нормы.

Первая неделя марта будет крайне не стабильной с большим количеством осадков, такой же будет и последние десять дней месяца. А вот с 10 по 20 марта в регионе начнется весенняя «засуха»: будет выпадать минимальное количество осадков. При этом в эту декаду жители северной части Кирова могут обрадоваться: у них будет теплее, чем в южной части области.

Если говорить конкретно, то по предварительному прогнозу, март в этом году будет теплее на один градус собственной нормы. Поэтому в регионе средняя месячная температура будет достигать -4…-3 градусов Цельсия.

При таком потеплении возможны и регулярные ежедневные оттепели. Первая из которых придет уже 6 марта. Если верить прогнозам, то около половины мартовских дней в Кировской области будет идти снег. Природа приготовила нам всего три ясных мартовских дней и шестнадцать облачных.

ИСТОЧНИК KP.RU