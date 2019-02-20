2019-02-20T14:31:42+03:00
Спасатель

У здания автовокзала в Кирове собрались 8 пожарных расчетов

На месте работали 10 единиц техники
Александр ЧАРУШИН
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Спасатели провели планово-тактические ученияСпасатели провели планово-тактические ученияФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 20 февраля, из здания кировского автовокзала эвакуировали посетителей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области, это были лишь плановые пожарно-тактические учения. Никакой угрозы для граждан не было.

На месте работали 8 пожарных расчетов и свыше 10 единиц техники. К 11.00 часам учения были завершены.

Напомним, в конце января в Кирове прошла волна сообщений о минировании больниц и социальных учреждений, однако все они оказались ложными. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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