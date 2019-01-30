2019-01-30T14:37:46+03:00
Происшествия

«Это не учения!»: в Кирове начались массовые эвакуации из больниц

Сразу несколько медучреждений оцепили и проверяют
Елизавета Захарова
Поделиться:
К больницам подъезжают машины сразу нескольких ведомств: скорой, МЧС, полиции, ФСБ и газовых служб. Фото: Светлана БОБОШИНАК больницам подъезжают машины сразу нескольких ведомств: скорой, МЧС, полиции, ФСБ и газовых служб. Фото: Светлана БОБОШИНА
Изменить размер текста:

Волна «минирования» социально значимых объектов, начавшаяся на днях в Зауралье, дошла и до Кирова. В социальных сетях появилось сразу несколько сообщений о неожиданных эвакуациях сотрудников и пациентов из зданий больниц.

- Что творится с поликлиниками?! Учения?! Все на улице! Жесть! - пишут в комментариях кировчане.

- Из ж/д больницы эвакуируют всех: и больных, и персонал, - написал аноним. - Что там случилось?

- Что за бред происходит? В инфекционной больнице объявили карантин. Приехали полиция с собаками, говорят, угроза взрыва. Всем больным сказали, что никого не пустят, якобы какая-то авария в городе. Какая авария? Какая информация о подрыве? Весь город уже об аварии какой-то знал, - еще один пост в соцсетях.

- В 9 поликлинике на Дерендяева, видимо, тоже учения, - новый комментарий. - Но почему-то скорая и пожарная перекрыли движение во двор, видимо, отсюда ближе до поликлиники.

Также очевидцы заметили машины полиции, МЧС, газовой службы, которые стояли и у правительства Кировской области. Но наш инсайдер опроверг слухи об эвакуации сотрудников.

- Правительство работает в штатном режиме, - рассказали «Комсомолке» сотрудники регионального правительства. - В здании были сотрудники ФСБ с собаками, но людей из здания не эвакуировали.

Кроме того, наш источник сообщил, что ситуация с эвакуацией медучреждений - внештатная, это не учения.

Все силовые структуры от комментариев отказываются.

А анонимам, которые сообщали о минировании зданий социальной инфраструктуры, к которым и относятся поликлиники, грозит уголовное дело по п. 2 ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и лишение свободы от трех до пяти лет.

Напомним, что волна «минирования» зданий «стартовала» 22 января. Все началось с Камчатки, потом перекинулось на дальневосточные регионы и Сибирь. Кстати, самая громкая волна лжеминирования в нашей стране была осенью 2017 года. Тогда анонимные звонки поступали в отделения полиции. Однако ни одно из сообщений о заложенной бомбе не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчанка, которую избили в подъезде дома на Сутырина, скончалась в больнице
В кировском баре дебошир украл у посетителя «Айфон»
Расследование по ДТП на Московской продлили на два месяца
По «мусорным» вопросам создадут общественный совет
Трое парней из Зуевки, похитившие и избившие подростка, отделались «условкой»
За три года в кировские дороги вложат 7,3 миллиарда рублей
В Кирове рабочие завалили вход в подъезды дома снегом с крыши
За падение семилетней девочки на бетон прокуратура наказала директора детского центра
В Кирове волонтеры разыскивают 13-летнего подростка
Экс-глава судебных приставов Кировской области стал директором колледжа
На Южном обходе 20-летняя девушка на авто врезалась в ограждение: есть пострадавшие
Кировчанин на год окажется за решеткой за уклонение от надзора
Уборка снега в Кирове: где не стоит парковать автомобили?
Арктический антициклон в Кирове: в начале недели в городе может похолодать до -40
Житель Фаленского района угнал у своего утонувшего знакомого автомобиль
На трассе под Котельничем «Гранта» зацепила встречный КамАЗ
На девяти водоемах Кирова зимуют 2 700 уток
Кировские акции по сбору вторсырья превратятся в ежемесячные экологические фестивали
16-летний кировчанин оплачивал покупки поддельными купюрами
«Это зима, что тут изменить?»: Игорь Васильев - об уборке снега в Кирове
Полиция задержала подозреваемого в нападении на 45-летнюю кировчанку
«Возим покойников на санках»: кировчане пожаловались в соцсетях на нерасчищенные от снега кладбища