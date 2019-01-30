«Это не учения!»: в Кирове начались массовые эвакуации из больниц

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-30T14:37:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Волна «минирования» социально значимых объектов, начавшаяся на днях в Зауралье, дошла и до Кирова. В социальных сетях появилось сразу несколько сообщений о неожиданных эвакуациях сотрудников и пациентов из зданий больниц.

- Что творится с поликлиниками?! Учения?! Все на улице! Жесть! - пишут в комментариях кировчане.

- Из ж/д больницы эвакуируют всех: и больных, и персонал, - написал аноним. - Что там случилось?

- Что за бред происходит? В инфекционной больнице объявили карантин. Приехали полиция с собаками, говорят, угроза взрыва. Всем больным сказали, что никого не пустят, якобы какая-то авария в городе. Какая авария? Какая информация о подрыве? Весь город уже об аварии какой-то знал, - еще один пост в соцсетях.

- В 9 поликлинике на Дерендяева, видимо, тоже учения, - новый комментарий. - Но почему-то скорая и пожарная перекрыли движение во двор, видимо, отсюда ближе до поликлиники.

Также очевидцы заметили машины полиции, МЧС, газовой службы, которые стояли и у правительства Кировской области. Но наш инсайдер опроверг слухи об эвакуации сотрудников.

- Правительство работает в штатном режиме, - рассказали «Комсомолке» сотрудники регионального правительства. - В здании были сотрудники ФСБ с собаками, но людей из здания не эвакуировали.

Кроме того, наш источник сообщил, что ситуация с эвакуацией медучреждений - внештатная, это не учения.

Все силовые структуры от комментариев отказываются.

А анонимам, которые сообщали о минировании зданий социальной инфраструктуры, к которым и относятся поликлиники, грозит уголовное дело по п. 2 ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и лишение свободы от трех до пяти лет.

Напомним, что волна «минирования» зданий «стартовала» 22 января. Все началось с Камчатки, потом перекинулось на дальневосточные регионы и Сибирь. Кстати, самая громкая волна лжеминирования в нашей стране была осенью 2017 года. Тогда анонимные звонки поступали в отделения полиции. Однако ни одно из сообщений о заложенной бомбе не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU