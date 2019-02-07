В кирове завели уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании зданий

СЕГОДНЯ 18:49 2019-02-07T18:50:42+03:00

Из-за анонимных сообщений в городе были эвакуированы десятки больниц и ТЦ

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30 января Киров настигла волна сообщений о заминированных социальных объектах, муниципальных учреждениях и ТЦ. На электронные адреса организаций приходили анонимные сообщения о том, что в их зданиях заложены взрывные устройства. Полиция, ФСБ, МЧС и Росгвардия проверяли объекты один за одним - вскоре выяснилось, что все анонимные сообщения были ложными.

31 января волна лжеминирования продолжилась. В итоге за два дня были попусту эвакуированы десятки больниц и торговых центров, а также другие крупные предприятия.

- Правоохранительные органы были вынуждены принять меры, - сообщает прокуратура Ленинского района города Кирова. - Теперь против неизвестного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ход расследования взят под контроль прокуроров.

ИСТОЧНИК KP.RU