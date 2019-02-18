Погода на неделю: кировчан ожидают снегопады и потепление

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-18T11:43:16+03:00

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Новая рабочая неделя принесет в Киров снегопады и потепление. Такой прогноз дают в Гидрометцентре. В понедельник, 18 февраля, кировчан ожидают облачная погода, сильный северный ветер и снег. Днем температура воздуха составит -3 градуса.

Во вторник ночью ожидается до -15 градусов, днем - до -10 градусов. Также синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и слабый ветер. В среду, 20 февраля, в Кирове потеплеет до -11 градусов ночью и -3 днем. Снегопады усилятся - за сутки в городе может выпасть до 3 миллиметров снега.

Четверг, 21 февраля, станет самым теплым днем недели. Днем в городе ожидается температура до -1 градуса. Также в Кирове может пойти мокрый снег. В пятницу в течение дня синоптики прогнозируют до 7 градусов мороза, облачную погоду и сильный снег.

В выходные в Кирове ожидаются -9...-2 градуса, облачная погода и кратковременные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU