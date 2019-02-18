Метеопредупреждение: ветер в Кирове усилится до 23 м/с
Порывы ветра достигнут скорости 23 м/с
Если ветер застал вас на улице, не подходите к рекламным щитам и деревьямФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 18 февраля, в Кирове и районах объявлено метеопредупреждение. По данным ГУ МЧС России по Кировской области, сегодня в регионе ожидается облачная погода, днем -4...-9 градусов.
При этом усилится ветер: утром его порывы будут достигать скорости 10 м/с, однако уже к вечеру возможны порывы скоростью до 23 м/с. В Кирове также ожидаются мокрый снег, метели и гололедица.
В МЧС напоминают: если в момент усиления ветра вы оказались на улице, не подходите к рекламных щитам, деревьям, ЛЭП и легким постройкам. Они могут быть опасны.
ИСТОЧНИК KP.RU