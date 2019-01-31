Февраль в Кирове будет традиционно холодным и снежным

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-31T08:02:21+03:00

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По данным Гидрометцентра, февраль 2019 года не удивит кировчан ни очень холодной и ни теплой погодой. Столбик термометра будет колебаться в районе средних многолетних отметок, т.е. около -8…-10 градусов Цельсия.

Однако февраль считается самым холодным месяцем, потому в это время на Кировскую область идут ветра и ледяной воздух с севера и северо-востока из Арктики. Кроме того, благодаря активным циклонам, в феврале будут идти снегопады и бушевать метели.

Также на сайте кировского ЦГМС опубликовали статистику по количеству ясных и пасмурных дней. Так, большая часть февраля, от 12 до 15 дней, будет не солнечной, из них около четырех дней туманными, а метели будут идти от 6 до 12 дней.

По данным сервиса Яндекс.Погода самыми холодными днями будет первая неделя февраля. Средняя температура воздуха составит -11,5 градусов Цельсия. К концу месяца потеплеет до -4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU