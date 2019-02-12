2019-02-12T13:39:48+03:00
Происшествия

Кишечная палочка и плесень: эксперты проверили кировское молоко

За год из оборота изъяли 1 883 килограмма сыра, молока и масла
Александр ЧАРУШИН
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22 пробы не прошли проверку Роспотребнадзора22 пробы не прошли проверку РоспотребнадзораФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Кирове и районах области продолжают следить за качеством и безопасностью молочной продукции. За 2018 год эксперты проверили работу 97 предприятий, которые производят и продают молоко. Всего было взято и исследовано 387 проб продукции, 22 из них не прошли проверку.

- В 17 пробах масла и сыра выявлены признаки фальсификата, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Еще в 7 пробах были найдены бактерии группы кишечной палочки и плесень. Из оборота изъято 26 партий молочной продукции общим весом 1 883 килограмма.

Также за год в регионе уничтожили 179 партий опасных фруктов и овощей, их общий вес превысил 6 тонн. А недавно в Киров завезли почти 900 килограммов лимонов, зараженных калифорнийской щитовкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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