В Киров завезли почти 900 килограммов зараженных лимонов

СЕГОДНЯ 17:23 2019-02-08T17:23:02+03:00

Насекомые опасны для плодов, но не для человека. Фото: rshn43.ru

Всю партию фруктов допустили к продаже в регионе

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В конце января в Кирове проверили партию свежих лимонов, произведенных в Турции. Фрукты были завезены в наш регион из Нижнего Новгорода. Как выяснили специалисты, 868 килограммов лимонов оказались заражены красной померанцевой щитовкой - мелкими насекомыми, которые ослабляют растения.

- Зараженные плоды несут опасность для посадочного материала, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Однако щитовка не может нанести вред человеку, поэтому всю партию зараженных лимонов специалисты допустили к продаже в Кирове и районах области.

Ранее мы сообщали о проверках точек торговли, проведенных за 2018 год. В общей сложности в регионе изъяли и уничтожили 179 партий фруктов и овощей, их суммарный вес превысил 6 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU