В Киров завезли 1,7 тонны зараженных мандаринов из Турции

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-26T14:13:23+03:00

Фрукты допустили к продаже на территории региона. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области

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В Кирове проверили крупную партию фруктов и овощей, завезенных 16 ноября из Турции через одно из московских предприятий. Выяснилось, что 1 688 килограммов мандаринов были заражены красной померанцевой щитовкой - насекомым, распространенным в Австралии, Африке и Америке.

- Продукция с красной померанцевой щитовкой является подкарантинной, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Однако щитовка распространяется не через сами фрукты, а через их рассаду. Поэтому все 1 688 килограммов мандаринов были допущены к продаже в магазинах региона.

Напомним, ранее в одном из магазинов в Яранске был найден фарш с бактериями возбудителя листериоза - заболевания, смертельно опасного для человека. Предприятие, изготовившее опасный свиной фарш, оштрафовали на 100 000 рублей.