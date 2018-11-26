В Киров завезли 1,7 тонны зараженных мандаринов из Турции
В Кирове проверили крупную партию фруктов и овощей, завезенных 16 ноября из Турции через одно из московских предприятий. Выяснилось, что 1 688 килограммов мандаринов были заражены красной померанцевой щитовкой - насекомым, распространенным в Австралии, Африке и Америке.
- Продукция с красной померанцевой щитовкой является подкарантинной, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Однако щитовка распространяется не через сами фрукты, а через их рассаду. Поэтому все 1 688 килограммов мандаринов были допущены к продаже в магазинах региона.
Напомним, ранее в одном из магазинов в Яранске был найден фарш с бактериями возбудителя листериоза - заболевания, смертельно опасного для человека. Предприятие, изготовившее опасный свиной фарш, оштрафовали на 100 000 рублей.