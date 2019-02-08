В Кировской области уничтожили 6 тонн опасных фруктов и овощей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-08T13:51:24+03:00

В нескольких пробах плодов было слишком много нитратов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В 2018 году в Кирове и районах области была проверена работа 65 точек продажи овощей и фруктов. Специалисты взяли 302 пробы плодов, в 4 из них были значительно превышены нормы содержания нитратов. Из 98 проб, которые проверяли на наличие паразитов, ни одна не оказалась «проблемной».

- В некоторых точках продавались овощи и фрукты с истекшим сроком годности, признаками порчи, отсутствием маркировки и должных условий хранения, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - За год специалисты изъяли 179 партий опасных фруктов и овощей, их общий вес превысил 6 тонн. Вся продукция была уничтожена.

Напомним, недавно в одном из магазинов Кирова нашли тушку цыпленка-бройлера, зараженную листериями - смертельно опасными для человека бактериями. Магазин в итоге оштрафовали на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU