2019-02-05T13:16:08+03:00
Общество

В кировском магазине нашли мясо со смертельно опасными бактериями

Нарушителя оштрафовали на 100 тысяч рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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Мясо не прошло проверку на безопасность и качествоМясо не прошло проверку на безопасность и качествоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Специалисты из Россельхознадзора взяли тушку замороженного цыпленка-бройлера для проведения лабораторного исследования. Во время проверки выяснилось, что в полуфабрикате превышено количество микроорагнизмов, характеризующих свежесть продукта. Качество мяса вызвало сомнение у специалистов.

- Другая проверка выявила опасных бактерий, - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области. - Они являются возбудителями смертельно опасного заболевания человека - листериоза.

Проба была взята в декабре 2018 года, а уже 17 января 2019 года магазин, в котором распространяли опасную продукцию, привлекли к административной ответственности. Нарушителя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сейчас за организацией «присматривают» специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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